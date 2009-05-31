Скин для JW Player

Необходимо создать скин для указанного плеера и установить его на сайте, где сейчас стоит плеер в стандартном скине. Имеются отрисованные в Corel элементы плеера и макет, как плеер должен выглядеть.

О том как делать скин написано тут http://developer.longtailvideo.com/trac/wiki/SkinningThePlayer