Требуется метеоинформер с возможностью просмотра погоды на 1-3 дня и генерирования кода для сайтов по многим городам Беларуси. Чтобы возможно было указать на информере сайт, с которого взяли код. Ваши цены и предложения.
Скин для JW Player
Необходимо создать скин для указанного плеера и установить его на сайте, где сейчас стоит плеер в стандартном скине. Имеются отрисованные в Corel элементы плеера и макет, как плеер должен выглядеть.
О том как делать скин написано тут http://developer.longtailvideo.com/trac/wiki/SkinningThePlayer
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