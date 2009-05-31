Скин для JW Player

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Закрыт3 заявки145 просмотров

Необходимо создать скин для указанного плеера и установить его на сайте, где сейчас стоит плеер в стандартном скине. Имеются отрисованные в Corel элементы плеера и макет, как плеер должен выглядеть.

О том как делать скин написано тут http://developer.longtailvideo.com/trac/wiki/SkinningThePlayer

16 лет назад
belguy
John 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)

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