Создать метеоинформер

  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки83 просмотра

Требуется метеоинформер с возможностью просмотра погоды на 1-3 дня и генерирования кода для сайтов по многим городам Беларуси. Чтобы возможно было указать на информере сайт, с которого взяли код.

Ваши цены и предложения.

16 лет назад
uzloff
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров