Добрый день! В скрипте партнерской программы нужно реализовать следующее: 1) Реализовать блокировку пользователя из админки 2) Реализовать функцию % системе (т.е какой то процент денег система забирает себе. Так называемый ...
Парсер\граббер 4-х сайтов по нескольким параметрам
Необходимо доработать процесс интеграции данных между 1С и CMS магазина с поиском недостающей инфы на 4-х сайтах.
Выбранный исполнитель
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