Парсер\граббер 4-х сайтов по нескольким параметрам

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок260 просмотров

Необходимо доработать процесс интеграции данных между 1С и CMS магазина с поиском недостающей инфы на 4-х сайтах.

16 лет назад
single_dp
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Doxload
36 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$30
1 день
Хорошо и оперативно поработали. За счет того, что человек вникает в суть задачи, в результате получается лучший продукт, чем планировался изначально. Хорошие личные качества, что сегодня редкость. Рекомендую к сотрудничеству.
Хороший заказчик, было приятно работать

Заявки фрилансеров

Doxload
36 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад