Сделать скрипт масштабирования

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки133 просмотра

Продолжаем искать исполнителя для проекта!

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Необходимо реализовать задумку программно. Есть сайт сделан под разрешение 1280x1024 (статический каркас) Сами понимаете под 1024х768 выглядит уродливо, неудобно просматривать, постоянная прокрутка.

Пробовали сделать каркас динамическим, с выравниванием по ширине, возникли трудности с выводом блоков.

Нужно сделать скрипт который будит определять расширение экрана у пользователя и автоматически масштабировать окно в браузере (Штатным масштабированием), с заменой CSS шрифтов под данный масштаб (т.к при уменьшении масштаба первичный стиль шрифта становится плохо читаемым, сжимается.

% Параметры под каждое разрешение нам известны.

Прошу вас уважаемые господа по всем вопросам и предложениям писать на ICQ:480134241

Гарантирую своевременную оплату и дальнейшее сотрудничество.

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Сюда же, по мимо скрипта нужно еще уметь работать с стилями!

CSS
16 лет назад
Guliver
Roman 
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theb
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