Создание сайта на WordPress

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  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок245 просмотров

Есть макет дизайна для сайта. Нужно создать сайт на WordPress. Нужна КАЧЕСТВЕННАЯ валидная верстка,защита приватных данных. Более подробное описание прилагается.Требуется ваша цена и сроки. Задавайте вопросы, если что-то непонятно.

WordPress
16 лет назад
oligma
Марина 
87 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров