Закрыть код Flash ролика (что бы не редактировали)

$5
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Закрыт3 заявки104 просмотра

Имеем флеш ролик нужно криптануть его код, что бы при декомпиле ролик не корректно раскладывался...

В общем нужна программа или советы...

У меня есть исходник и мне нужно что бы другие личности без исходника, ничего не смогли сделать...

Оставлять предложения только тут, в аську и приват только в крайнем случае.

16 лет назад
JahDivision
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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