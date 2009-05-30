Необходимо дописать плагин e-Commerce для wordpress для работы с yandex.money
Закрыть код Flash ролика (что бы не редактировали)
Имеем флеш ролик нужно криптануть его код, что бы при декомпиле ролик не корректно раскладывался...
В общем нужна программа или советы...
У меня есть исходник и мне нужно что бы другие личности без исходника, ничего не смогли сделать...
Оставлять предложения только тут, в аську и приват только в крайнем случае.
Заявки фрилансеров
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