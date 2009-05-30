Необходимо дописать плагин e-Commerce для wordpres

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки117 просмотров

Необходимо дописать плагин e-Commerce для wordpress для работы с yandex.money

WordPress
16 лет назад
deadhead
Head 
44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров