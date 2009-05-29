Необходим блок страницы мини-фотогалерея, скорее всего на jQuery или чем то подобном, в виде скроллируемой горизонтальной ленты. Мини фотографии отображаются в виде скроллируемой ленты, примерно как на поиске по картинкам яндекса, например ...
Нужен скрипт на перл (сокеты, потоки)
Нужен скрипт на перле. Скрипт должен работать через потоки. Возможно даже потребуется демон, нужна консультация по этому поводу.
ТЗ при личной беседе.
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