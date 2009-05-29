Нужен скрипт на перл (сокеты, потоки)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок155 просмотров

Нужен скрипт на перле. Скрипт должен работать через потоки. Возможно даже потребуется демон, нужна консультация по этому поводу.

ТЗ при личной беседе.

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16 лет назад
KisaST
Фео 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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