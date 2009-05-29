Нужен скрипт отправки сообщений с вложениями ( фотографии в моем случае ) для флеш сайта на as2. Скрипт должен отправлять письма на емайл 1го получателя, т.е. указывать кому отправлять не нужно. В ...
Php + mysql + memcache
Заявки фрилансеров
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