Нужен полный аналог модуля SMSPay www.sms-master.ru
Web калькулятор
Задача в создании Web-Калькулятора для существующего сайта и встраивание его в структуру сайта. Движок Сайта написан на PHP. В калькуляторе выбирается ряд позиций, по которым формируется цена.Примерно вот в таком духе.
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