Web калькулятор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт18 заявок276 просмотров

Задача в создании Web-Калькулятора для существующего сайта и встраивание его в структуру сайта. Движок Сайта написан на PHP. В калькуляторе выбирается ряд позиций, по которым формируется цена.Примерно вот в таком духе.

http://web.vkstoi.ru/IT/index.php

PHP
16 лет назад
alexbolshakov
Bolshakov 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров