Нужно написать хак для DLE, данный хак дописывает перфикс сайта ко всем файлам которые загружаются на сайт.
Доработка движка, добавление фотографий
Добрый День!
.В двух словах:
Нужен модуль с возможностью добавлять большое количество фотографий на сайт одновременно с созданием автоматически под каждую квартиру(под каждую квартиру есть папка с фотографиями) новой странички.
ТО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКИДЫВАТЬ НА САЙТ ОДНОВРЕМЕННО БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ФОТОГРАФИЙ,ВСЕ ФОТО КВАРТИР В ОТДЕЛЬНЫХ ПАПКАХ,(ПОД КАЖДУЮ КВАРТИРУ ОТДЕЛЬНАЯ ПАПКА С ФОТОГРАФИЯМИ 5-15 ФОТО)И ПОД КАЖДУЮ ПАПКУ АВТОМАТОМ ДОЛЖНА СОЗДАВАТЬСЯ НОВАЯ СТРАНИЦА.
2) возможность добавлять из компа сразу пачкой несколько фотографий,на данный момент можно прикреплять много фото,но по одной,то есть: обзор вставить.....так каждую фотку,потом все их прикреплять..... объектов много по этому проблема каждую фотку в отдельности вставлять...
Оплата 70 wmz. Спасибо. Срок 4 дня.
P.S. На перспективу буду заказывать подобного рода работы у профессионального и исполнительного специалиста.
Заявки фрилансеров
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