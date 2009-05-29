Доработка движка, добавление фотографий

Добрый День!

.В двух словах:

Нужен модуль с возможностью добавлять большое количество фотографий на сайт одновременно с созданием автоматически под каждую квартиру(под каждую квартиру есть папка с фотографиями) новой странички.

ТО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКИДЫВАТЬ НА САЙТ ОДНОВРЕМЕННО БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ФОТОГРАФИЙ,ВСЕ ФОТО КВАРТИР В ОТДЕЛЬНЫХ ПАПКАХ,(ПОД КАЖДУЮ КВАРТИРУ ОТДЕЛЬНАЯ ПАПКА С ФОТОГРАФИЯМИ 5-15 ФОТО)И ПОД КАЖДУЮ ПАПКУ АВТОМАТОМ ДОЛЖНА СОЗДАВАТЬСЯ НОВАЯ СТРАНИЦА.

2) возможность добавлять из компа сразу пачкой несколько фотографий,на данный момент можно прикреплять много фото,но по одной,то есть: обзор вставить.....так каждую фотку,потом все их прикреплять..... объектов много по этому проблема каждую фотку в отдельности вставлять...

Оплата 70 wmz. Спасибо. Срок 4 дня.

P.S. На перспективу буду заказывать подобного рода работы у профессионального и исполнительного специалиста.