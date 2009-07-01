Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок289 просмотров

Есть дизайн, структура и желание сделать на joomla если предложите более прогрессивный вариант - рассмотрю

Должно быть на сайте:

Регистрация для гостей - с личной страницей (аккаунт)

Возможность размещения файлов (закрытый доступ) под паролем

более подробное Т3 и макет страницы при личном общении

Joomla
16 лет назад
Andrey_R_I
Андрей 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

hummer_t
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$200
7 дней
Все выполнено в точности с образцом, надежный исполнитель, надеюсь на долгое сотрудничество
Отличный работодатель.По больше б таких.Грамотные ТЗ ,поставленые цели и задачи....и вообще хароший человек. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

hummer_t
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад