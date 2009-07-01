Есть дизайн, структура и желание сделать на joomla если предложите более прогрессивный вариант - рассмотрю

Должно быть на сайте:

Регистрация для гостей - с личной страницей (аккаунт)

Возможность размещения файлов (закрытый доступ) под паролем

более подробное Т3 и макет страницы при личном общении