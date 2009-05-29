Упрощенный аналог скрипта marva

Нужна разработка скрипта-аналога marva.com.ua

самые главные задачи:

1. статистика посещения пользователей: откуда пришел, на каких страницах был

2. приглашение посетителя к беседе оператором.

желательно, что бы работало как сервис.

50% оплаты после того, как будет начата работа и сможете что-то показать.

остальные 50% - по окончанию работ.

проект в дальнейшем будет развиваться, поэтому расчитывайте на долгосрочное сотрудничество