Написане кое каких скриптов на PHP.
Доработать flash шаблон
Доработать flash шаблон. Обязательное условие с вашей стороны -наличие платежных карт VISA... Для покупок файлов через платежную систему PAYPAL
Заявки фрилансеров
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