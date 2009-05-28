Изменить весь шрифт в Joomla

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Закрыт3 заявки140 просмотров

Требуется изменить весь шрифт в front-end Joomla на специально изготовленный. Интересует цена. Без отзывов по Joomla не рассматриваю.

Joomla
16 лет назад
mdesign
Павел 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров