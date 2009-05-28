Переделать и оформить форму оплатыi

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка149 просмотров

Nuzhno peredelat i oformit formu oplati - http://www.pmemory.com/checkout/

Nuzhno 4to bi tam bili vse produkti 4to oni polu4at (nado budet risovat otdelno i s nula), vse pererisovano v stile sajta, dobavlena reklama i slogani, vse virovneno i sdelano s visokim ka4estvom dizajna.

Primeri rabot obazatelni. Ishu tolko visokoklasnih dizajnerov s bolshim portfolio, ostalnih proshu ne tratit vrema.

Zainteresovannih proshu svazatsa po skype, nik - Pmemory.

Pisma mozhete ne slat, ne 4itaju.

Srok 4 dna, nedela maksimum. Oplata 400$.

16 лет назад
pmemory
M Ruslans 
43 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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