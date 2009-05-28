Поправить скрипт рассылки

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Закрыт3 заявки146 просмотров

Технология: php+mysql

Под подписавшимся клиентам рассылается информационное письмо. Само письмо в html формате с изображениями.

Проблема в том, что в Outlook письма отображаются криво, без картинок либо вообще не пойми как. Вставляли разные библиотеки, ни через одну не добились положительного результата.

Просьба отзываться только тем кто имел опыт решения такой проблемы, а не просто обещает разобраться.

HTMLMySQLPHP
16 лет назад
mainframe_lab
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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