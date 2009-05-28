Поправить скрипт рассылки

Технология: php+mysql

Под подписавшимся клиентам рассылается информационное письмо. Само письмо в html формате с изображениями.

Проблема в том, что в Outlook письма отображаются криво, без картинок либо вообще не пойми как. Вставляли разные библиотеки, ни через одну не добились положительного результата.

Просьба отзываться только тем кто имел опыт решения такой проблемы, а не просто обещает разобраться.