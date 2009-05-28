Приложение для vKontakte

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Закрыт5 заявок241 просмотр

Срочно нужно простенькое приложение для vKontakte для футбольных болельщиков

ТЗ в файле

16 лет назад
mitrich
44 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров