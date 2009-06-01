Нужно собрать информацию с двух сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок249 просмотров

Необходимо собрать с 2-3х популярных досок объявления, и положить все эти объявления в JOKER Board.

Бюджет и сроки предлагайе сами.

16 лет назад
evg_lazar
Евгений 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

denisenko_viktor
Виктор 
52 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$80
2 дня
Работа выполнена хорошо и в срок. Надеюсь на плодотворное сотрудничество.
всё отлично, сотрудничеством доволен

Заявки фрилансеров

denisenko_viktor
Виктор 
52 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад