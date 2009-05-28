Одностраничники для информационного продукта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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#1$

Написать 5 разных продающих рекламных текстов для видеокурсов по Маникюру.

Нарисовать "коробку продукта" и оформить в виде сайтов одностраничников для последующей закачки на хостинг.

16 лет назад
msix
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров