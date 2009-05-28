Мини-сайт (Приглашение на семинар) - повторно

Добрый день!

Пишу этот проект повторно, так как есть небольшие изменения,

а исполнитель пока ещё не выбран.

Мне необходимо создать мини-сайт, на подобе:

http://www.speechstream.ru/internet/

Только с красивым оформлением по краям + НУЖНА КРАСИВАЯ ШАПКА КАК ТУТ - http://new.finbetting.info/

Текст и картинки будут предоставлены, а так же Вам нужно будет

вставить видео-ролик (потоковое flash видео) в начало сайта.

Все способы оплаты, как по ссылке, должны быть настроены через специальный

скрипт, который нужно разработать или взять готовый.

(Поэтому Вам будут нужны навыки программирования).

Пример скрипта - http://finbetting.info/forms/wu.php

(Чтобы после заказа и оплаты билета, человеку высылалось письмо об этом).

АРХИВ С ТЗ во вложении.

Сроки - 1 неделя максимум.

Просьба не профессионалов не беспокоить.

Жду Ваших предложений.