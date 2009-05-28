Есть 2 проекта, первый работающий, второй надо делать с нуля. На первый проект нужен хороший, ПОДЧЕРКИВАЮ ХОРОШИЙ, ГРАМОТНЫЙ SEO оптимизатор и раскрутчик. Цифры посещаемости на счетчиках для меня не показатель работы. ...
Мини-сайт (Приглашение на семинар) - повторно
Добрый день!
Пишу этот проект повторно, так как есть небольшие изменения,
а исполнитель пока ещё не выбран.
Мне необходимо создать мини-сайт, на подобе:
http://www.speechstream.ru/internet/
Только с красивым оформлением по краям + НУЖНА КРАСИВАЯ ШАПКА КАК ТУТ - http://new.finbetting.info/
Текст и картинки будут предоставлены, а так же Вам нужно будет
вставить видео-ролик (потоковое flash видео) в начало сайта.
Все способы оплаты, как по ссылке, должны быть настроены через специальный
скрипт, который нужно разработать или взять готовый.
(Поэтому Вам будут нужны навыки программирования).
Пример скрипта - http://finbetting.info/forms/wu.php
(Чтобы после заказа и оплаты билета, человеку высылалось письмо об этом).
АРХИВ С ТЗ во вложении.
Сроки - 1 неделя максимум.
Просьба не профессионалов не беспокоить.
Жду Ваших предложений.
Выбранный исполнитель
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