Правка регистрации в SocialEngine

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки178 просмотров

Изменение интерфейса регистрации пользователя в системе на основе SocialEngine.

Требуется изменение логики процесса, все на основе стандартных полей и стандартного кода SE.

Полное описание в приватном сообщении.

16 лет назад
Alhor2
52 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Firimar
Борис 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$40
2 дня
С новой темой разобрался быстро и полностью решил задачу. Буду работать дальше.
Четкая постановка задачи, оплата в срок, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Firimar
Борис 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад