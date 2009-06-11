Парсер с экспортом в excel Нужно сделать парсер, собирающий данные с китайского сайта с экспортом данных в excel. Формат файла будет выслан по емайл 1 На лету делать ...
Правка регистрации в SocialEngine
Изменение интерфейса регистрации пользователя в системе на основе SocialEngine.
Требуется изменение логики процесса, все на основе стандартных полей и стандартного кода SE.
Полное описание в приватном сообщении.
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