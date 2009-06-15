Привет! На сайт работающий на joomla нужно прикрутить биллинг. Подробности на [email protected]. Или в предложениях оставляйте свои контакты. Сделать нужно до субботы.
Скрипт редиректа на PHP
Есть база в .txt файле вида кей - линк. Таких записей несколько миллионов (до 10 миллионов).
Пример базы :
sex - http://******.com/
cam pay - http://******.com/
sexy - http://******.com/
viagra - http://******.com/
cam - http://******.com/
Нужен следующий скрипт.
К скрипту идет запрос вида redir.php?key={кейворд} или redir.php?key={кейворд} {кейворд} {кейворд}
(кол-во кейвордов разное)
Скрипт сравнивает {кейворд} или группу {кейворд} с базой и, если хоть что то соответствует, то он рандомно редиректит на соответствующий кейворду линк из базы. Если соответствий нет, то редиректит на линк из .txt файла.
Сначало скрипт ищет прямое соответствие {кейворд} в базе, если прямых соответствий нет, то ищет вхождения {кейворд} в базе. Если вхождений нет, то редиректит на линк из .txt файла.
Нужно чтобы скрипт шустро работал.
Сроки и цену пишите тут.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Доброго времени суток, необходима помощь с форумом, нужно сделать что бы иконки форумов и подфорумов отображались в таком стиле ( есть новые сообщения - цветная картинка, нет новых сообщений - черно белая) вообщем как и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Проект закрытВеб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Нужен компонент формы заказа для джумлы 1.5. С функциями оповещения о заказе на email, создания полей, чекбоксов, интерфейс желательно web2.0. Аналог форм wufoo.com. Автоматический ответ на заказ, используя введенные данные ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $20
Итак, есть примерное представление о дизайне сайта, т.е. нижняя и верняя часть страницы. Есть завершенный дизайн проект. Требуется создать несколько шаблоны нескольких страничек на ASP.NET 2.0 обьединить их в проект и отправить заказчику ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется установка в админе редактора TinyMCE с возможностью загрузки картинок в новости. От вас: цена-сроки.Веб-программирование14 заявокЗакрыт16 лет назад
На основне проекта нужно составить ТЗ. Показываем примеры своих ТЗ. В личку не пишем.Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $200
Нужно сделать сайт на любой бесплатной CMS (лучше на Drupal). Полностью сверстанный дизайн уже есть. Сайт представляет из себя следующее - на сайте 600 товаров, в двух категориях, например, Бытовая техника и ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Наш интернет-магазин работает на движке osCommerce. В рамках партнерской программы мы хотели бы выдавать нашим партнерам готовый магазин с товарами из нашего магазина. Партнерский магазин должен будет работать полностью автономно, и передавать ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
Нужно сделать парсинг файлов с страниц http://www.zakupki.gov.ru/Tender/ViewPurchase.aspx?PurchaseId=383409 раздел документация файлы нужно выкачивать скриптом.Веб-программирование3 исполнителяЗавершен16 лет назад