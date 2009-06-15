Скрипт редиректа на PHP

Есть база в .txt файле вида кей - линк. Таких записей несколько миллионов (до 10 миллионов).

Пример базы :

sex - http://******.com/

cam pay - http://******.com/

sexy - http://******.com/

viagra - http://******.com/

cam - http://******.com/

Нужен следующий скрипт.

К скрипту идет запрос вида redir.php?key={кейворд} или redir.php?key={кейворд} {кейворд} {кейворд}

(кол-во кейвордов разное)

Скрипт сравнивает {кейворд} или группу {кейворд} с базой и, если хоть что то соответствует, то он рандомно редиректит на соответствующий кейворду линк из базы. Если соответствий нет, то редиректит на линк из .txt файла.

Сначало скрипт ищет прямое соответствие {кейворд} в базе, если прямых соответствий нет, то ищет вхождения {кейворд} в базе. Если вхождений нет, то редиректит на линк из .txt файла.

Нужно чтобы скрипт шустро работал.

Сроки и цену пишите тут.