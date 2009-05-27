Есть движек файлообменника http://xtrafile.com/ нужны следующие доработки: 1. Добавить категории, и возможность их выбора при добавлении файла. 2. Переделать страничку закачки вместо sumbit сделать как в кипе http://file.qip.ru/get/87933670/cd2c9fac/ft48_180509_.html простой ссылкой вместо кнопки ...
Разработка партнерского магазина для osCommerce
Наш интернет-магазин работает на движке osCommerce.
В рамках партнерской программы мы хотели бы выдавать нашим партнерам готовый магазин с товарами из нашего магазина.
Партнерский магазин должен будет работать полностью автономно, и передавать готовые заказы на наш основной сайт с партнерским идентификатором.
Партнерский магазин должен иметь возможность автоматического обновления товаров с основного сайта (время от времени).
Партнерский магазин должен быть простым, без админки, просто как каталог товаров с корзиной. Покупатели добавляют товары в корзину, нажимают кнопку "Оформить заказ", заполняют данные о себе. Заказ передается в основной магазин.
В общем, задача сводится к следующему:
* Разработать простой движок партнерского интернет-магазина.
* Разработать интерфейс для приема заказов с партнерского магазина.
* Разработать интерфейс для обновления товаров.
В предложениях обязательно указывайте примерную стоимость и сроки.
Заявки фрилансеров
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