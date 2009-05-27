Разработка партнерского магазина для osCommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок164 просмотра

Наш интернет-магазин работает на движке osCommerce.

В рамках партнерской программы мы хотели бы выдавать нашим партнерам готовый магазин с товарами из нашего магазина.

Партнерский магазин должен будет работать полностью автономно, и передавать готовые заказы на наш основной сайт с партнерским идентификатором.

Партнерский магазин должен иметь возможность автоматического обновления товаров с основного сайта (время от времени).

Партнерский магазин должен быть простым, без админки, просто как каталог товаров с корзиной. Покупатели добавляют товары в корзину, нажимают кнопку "Оформить заказ", заполняют данные о себе. Заказ передается в основной магазин.

В общем, задача сводится к следующему:

* Разработать простой движок партнерского интернет-магазина.

* Разработать интерфейс для приема заказов с партнерского магазина.

* Разработать интерфейс для обновления товаров.

В предложениях обязательно указывайте примерную стоимость и сроки.

16 лет назад
Andresi
Гость 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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