Разработка ЧПУ для Shop Script Premium

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки161 просмотр

Нужно переделать динамический url в статический (ЧПУ). Движок – shopscript.

url должен быть вида:

сайт/удочки/удочки_производитель/название_удочки

а не

сайт/категория1/подкатегория2/товар3

Предпочтение тем кто раньше такое делал.

Цена договорная.

Оплата: наличка Киев, wmz, приват24

16 лет назад
paZZZitif
Влад 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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