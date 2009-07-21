Работа для специалиста jomres (компонент JOOMLA)!

Нужен специалист, который работал с данным компонентом и может предоставить примеры своих работ с работающим jomres.

ТЗ. требуется доработать систему отображения заказов на сайте.(в основном это web обработка-подгон под шаблон сайта, программная часть компонента изменения не требует, единственное что меняется - это изменение порядка вывода SQL функций)