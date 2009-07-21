Работа для специалиста jomres (компонент JOOMLA)!

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки196 просмотров

Нужен специалист, который работал с данным компонентом и может предоставить примеры своих работ с работающим jomres.

ТЗ. требуется доработать систему отображения заказов на сайте.(в основном это web обработка-подгон под шаблон сайта, программная часть компонента изменения не требует, единственное что меняется - это изменение порядка вывода SQL функций)

JoomlaSQL
16 лет назад
alexmariner
Praviole Alex 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

oceansymphony
Александр 
61 год
19 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$1
5 дней
Громадное спасибо за помощь с моим проектом на Joomla! Рекомендую! Хочу отметить, что ответы на мои вопросы нашел только в его ответах.
Все договоренности точно выполнялись по утвержденным этапам проекта, нормально все оплачено. Наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

oceansymphony
Александр 
61 год
19 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад