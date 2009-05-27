Социальная сеть

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт59 заявок1821 просмотр

Необходима доработка социальной сети, наподобии одноклассники.ру(функционал почти одинаков), движок самописный на php.

Оставляйте свои предложения, ссылки на портфолио, ссылки на сделанные Вами соц. сети только здесь-предложения в личку будут игнорироваться.

Предложения программистов со своими идеями модулей рассматриваются в первую очередь.

PHP
16 лет назад
kamris2004
Михаил 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
36 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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