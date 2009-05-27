Нужно скачать полную базу фирм (не менее 100.000) с сайта yell.ru по городу Санкт-Петербург и Ленинградской области. База должна быть в формате MySQL вида: Номер записи (любой, уникальный) | Название фирмы | ...
Написание программной части для крупного проекта
Требуется подобрать хороший платный движок для проекта, приближенного к социальному, и написать в соответствии с ТЗ программную часть проекта.
На данном этапе выбираются люди, у которых есть опыт реализации крупных проектов, желательно, социальных сетей. Понравившимся кандидатам будет лично высылаться ТЗ и вестись дальнейшие переговоры.
Прошу в icq не писать, пока все в рамках данного сайта.
Самописные продукты не интересуют.
Предложение типа: "Сделаю, работаю" не расцениваются как предложения вообще.
От Вас - предложение движка и примеры работ. Но работ только таких, о которых написано выше.
Заявки фрилансеров
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