Написание программной части для крупного проекта

Требуется подобрать хороший платный движок для проекта, приближенного к социальному, и написать в соответствии с ТЗ программную часть проекта.

На данном этапе выбираются люди, у которых есть опыт реализации крупных проектов, желательно, социальных сетей. Понравившимся кандидатам будет лично высылаться ТЗ и вестись дальнейшие переговоры.

Прошу в icq не писать, пока все в рамках данного сайта.

Самописные продукты не интересуют.

Предложение типа: "Сделаю, работаю" не расцениваются как предложения вообще.

От Вас - предложение движка и примеры работ. Но работ только таких, о которых написано выше.