Написание программной части для крупного проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок213 просмотров

Требуется подобрать хороший платный движок для проекта, приближенного к социальному, и написать в соответствии с ТЗ программную часть проекта.

На данном этапе выбираются люди, у которых есть опыт реализации крупных проектов, желательно, социальных сетей. Понравившимся кандидатам будет лично высылаться ТЗ и вестись дальнейшие переговоры.

Прошу в icq не писать, пока все в рамках данного сайта.

Самописные продукты не интересуют.

Предложение типа: "Сделаю, работаю" не расцениваются как предложения вообще.

От Вас - предложение движка и примеры работ. Но работ только таких, о которых написано выше.

16 лет назад
karelina
Дарья 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
16 лет назад
23 отзыва(-1)

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