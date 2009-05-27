Нужен подобный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок352 просмотра

http://dada.kz/

Нужен подобный сайт на флеше

Покажите свои флеш работы и напишите смету что по чем.

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ РАБОТЫ ПО ФЛЕШУ ДЛЯ КАЗАХСТАНА

16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров