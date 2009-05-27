Доработка модуля (Perl)

Требуется довести модуль Business::WebMoney до стадии "готового к применению".

Проблема в том, что к главному модулю Business::WebMoney подключается еще несколько дополнительных. Установить их на сервер обычным способом (perl -MCPAN -e 'install Business::WebMoney', или через shell) нет возможности, но можно подключить непосредственно в скриптах, как доп. библиотеку.

Задача такая. Нужно собрать все модули (главный и подключаемые к нему) в одну папочку, и доработать их таким образом, чтобы работа этой папочки была самодостаточной: чтобы не требовалось подключения или установки дополнительных модулей на сервере.

Результат высылается заказчику в виде папочки с главным и доп. модулями.

Проверка работы: в скрипте подключается модуль (use Business::WebMoney) и папочку с доп. модулями (use lib). Проверяются все режимы работы по http://community.livejournal.com/ru_perl/300821.html

Если все в порядке, то работа считается выполненной.

Примечание: модули HTTP::Request File::Spec и LWP::UserAgent установлены.