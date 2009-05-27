Здравствуйте! Есть ли кто-то, кто сможет написать на php seo сервис как seolib.ru ? Если технически реализуемо, хотелось-бы узнать стоимость Вашей работы и сроки.
Работа для опытного flash программиста (as3). СПб!
Обязательно Санкт-Петербург! Необходима возможность личной встречи и подписание договора.
Подробное ТЗ будет выслано выбранному участнику. Интересуют примеры работ, возможность реализации сложных приложений - чат, игры (как пример - TimeZero, Троецарствие). Рисовать почти не придется, только составить анимацию из присланных кадров. Добавить картинки.
Расценки зависят от сроков исполнения, раньше - больше.Работа максимум на месяц, но при желании можно справиться и за 2 недели.
Условия - сама работа удаленная, разбита по заданиям. Каждое задание - отдельная стоимость, отдельный срок. Перед началом работы обязательна встреча (поэтому и был указан Питер).
Расчет - как удобно, но представляем следующим образом:
Составляем задание (бумаги по срокам и стоимости), встречаемся, утверждаем, подписываем - вы начинаете работать. После того, как закончили - встреча, вы показываете на ноутбуке, в интернет-кафе (где угодно, без передачи исходников нам). Если все нормально - оплата наличными, исходники на флешку.
Выступаем в качестве частных лиц, без организации. В дальнейшем (при условии, что работа с вами нас устроит) возможны подобные заказы, или же постоянная работа (все будет зависеть от итогов этого задания), с хорошей з.п.
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