Работа для опытного flash программиста (as3). СПб!

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка252 просмотра

Обязательно Санкт-Петербург! Необходима возможность личной встречи и подписание договора.

Подробное ТЗ будет выслано выбранному участнику. Интересуют примеры работ, возможность реализации сложных приложений - чат, игры (как пример - TimeZero, Троецарствие). Рисовать почти не придется, только составить анимацию из присланных кадров. Добавить картинки.

Расценки зависят от сроков исполнения, раньше - больше.Работа максимум на месяц, но при желании можно справиться и за 2 недели.

Условия - сама работа удаленная, разбита по заданиям. Каждое задание - отдельная стоимость, отдельный срок. Перед началом работы обязательна встреча (поэтому и был указан Питер).

Расчет - как удобно, но представляем следующим образом:

Составляем задание (бумаги по срокам и стоимости), встречаемся, утверждаем, подписываем - вы начинаете работать. После того, как закончили - встреча, вы показываете на ноутбуке, в интернет-кафе (где угодно, без передачи исходников нам). Если все нормально - оплата наличными, исходники на флешку.

Выступаем в качестве частных лиц, без организации. В дальнейшем (при условии, что работа с вами нас устроит) возможны подобные заказы, или же постоянная работа (все будет зависеть от итогов этого задания), с хорошей з.п.

16 лет назад
DarkAngel
Игорь 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать скрипт

    Здравствуйте! Есть ли кто-то, кто сможет написать на php seo сервис как seolib.ru ? Если технически реализуемо, хотелось-бы узнать стоимость Вашей работы и сроки.

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка приложения для vkontakte.ru

    Требуется разработать приложение, предоставляющее сервис функционально похожий на ответы@mail.ru, использующий возможнсти, предоставляемые vkontakte API (приложение на flash). Ключевые возможности: - Просмотр вопросов друзей - Просмотр и добавление своих ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поиск

    Необходимо написать поисковик на JavaScript для электронного учебника (в формате html) точнее: поисковик = скрипт поиска текста по всем html страничкам этого учебника.находящихся в одной папке с комментариями и пояснениями

    HTMLJavaScript
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программирование сайта

    $285

    Описание проекта: требуется программирование и создание простой системы администрирования сайта (внимание! дизайн сайта уже создан - оплачивается программно-административная составляющая).Сайт flash+html. Обязательные требования: опыт работ по созданию/программированию/администрированию flash-сайтов - ссылки на работы или ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка скрипта ( ПО)

    Здравствуйте, по роду деятельности необходимо регистрировать на вот таких сервисах блоги (livejournal.com, blogspot.com, blog.ru, liveinternet.ru, diary.ru, privet.ru). Добавлять инфу и тд. Нужно автоматизировать весь этот процесс. От создания акков до размещения инфы… . Так ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать скрипт справочника с нуля

    $100

    Требуется скрипт справочника снуля. Производительный, с кешированием, дополнением полей. Скрытием полей при выводе. Современными формами добавления информации: картинки, видео и прочее. Систему поиска по справочнику. Систему управления ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад