Работа для опытного flash программиста (as3). СПб!

Обязательно Санкт-Петербург! Необходима возможность личной встречи и подписание договора.

Подробное ТЗ будет выслано выбранному участнику. Интересуют примеры работ, возможность реализации сложных приложений - чат, игры (как пример - TimeZero, Троецарствие). Рисовать почти не придется, только составить анимацию из присланных кадров. Добавить картинки.

Расценки зависят от сроков исполнения, раньше - больше.Работа максимум на месяц, но при желании можно справиться и за 2 недели.

Условия - сама работа удаленная, разбита по заданиям. Каждое задание - отдельная стоимость, отдельный срок. Перед началом работы обязательна встреча (поэтому и был указан Питер).

Расчет - как удобно, но представляем следующим образом:

Составляем задание (бумаги по срокам и стоимости), встречаемся, утверждаем, подписываем - вы начинаете работать. После того, как закончили - встреча, вы показываете на ноутбуке, в интернет-кафе (где угодно, без передачи исходников нам). Если все нормально - оплата наличными, исходники на флешку.

Выступаем в качестве частных лиц, без организации. В дальнейшем (при условии, что работа с вами нас устроит) возможны подобные заказы, или же постоянная работа (все будет зависеть от итогов этого задания), с хорошей з.п.