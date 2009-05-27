Основываясь на данном API (http://www.kompoz.com/compose-collaborate/home.developer), необходимо предложить вариант разработки (или интеграции) подобного сервиса для русскоязычных пользователей. Интересует долгосрочное сотрудничество с кодером и верстальщиком для дальнейшей поддержки этого проекта. Мы собираем профессионалов и, ...
Создание 10 флешевых роликов
Требуется создание несложных роликов.
Подробное ТЗ - http://enabea.com/freelance/9.php
Для выбора исполнителя укажите цену за весь пакет роликов в проект. Не пишите в личку.
Заявки фрилансеров
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