Нужно модифицировать движок видео-туба: сделать, чтобы он сохранял оригинальные файлы видео и фото на сервере. Php+ajax+perl. Ps: скрипт привязан к домену (лицензия), так что работать придется с ним на моем сервере... двиг можно увидеть ...
Нужен программный модуль на сайт
Мне на сайте нужен программный модуль. Кто готов взяться за выполнение работы – пишите вашу цену, здесь она приведена ориентировочно.
Чтоб было понятно, чего я хочу, поясню на примере.
У нас есть корзина – емкость, с назначенным объемом, который пользователь сначала выбирает из трех вариантов – 100 единиц, 200 единиц или 300. У пользователя, когда он выбрал объем корзины, так же появляется список купленных товаров (поначалу он пуст). Корзина с числом – скажем, пользователь выбрал 100 – располагается справа сверху, после шапки сайта. Список товаров, уже находящихся в его корзине, пользователь смотрит, нажав на кнопку ниже корзины (список появляется в новом окне). В этом списке после каждого товара есть кнопочка – «удалить» - при нажатии на нее происходит операция отмены, то есть каждый товар можно удалить из списка. Контент сайта составляет список товаров. У каждого товара есть название и объем. Когда пользователь жмет на товар, в корзине уменьшается емкость, а в списке покупок появляется название, на сайте около товара, вместо обозначения его объема появляется значок «товар в вашей корзине». Когда он жмет на товар повторно, тот исчезает из его корзины и из его списка товаров.
Скажем, Человек выбрал корзину 100, затем приобрел, кликнув на него, товар, объем которого составлял 20. В его корзине теперь значится «Осталось 80» и для наглядности имеется соответствующий красно-зеленый ползунок. В его списке, который он посмотрел, значится название товара.
Итак, пользователь выбрал несколько товаров, объема у него не осталось (или осталось, скажем, 2 из 100), он, посмотрев на свой список товаров, передумал, и удалил из корзины один товар. Объема соответственно прибавилось, он выбрал другой товар и заполнил корзину. Теперь он доволен и жмет на кнопку под корзиной «оформить заказ».
Тут появляется стандартная форма заказа, состоящая из двух шагов, где сначала он видит все, что купил (список товаров), после изучения списка он жмет на кнопку «подтвердить», и видит форму – контактный телефон, электронная почта, дополнительная информация. После этого он жмет кнопку «отправить» и видит сообщение – «Вы совершили покупку, наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время». Заказ покупателя – выбранная емкость и список товаров отправлен на мою электронную почту.
Для наглядности прилагается простые схемы в формате word.
Мне необходимо вставить этот модуль в сайт. Я делаю дизайн – шапка, картинки, кнопки, и верстку – html, css (верстка сайта предполагается «резиновая», в три колонки, с шапкой и нижним блоком). Языками программирования не владею. Умею так же общаться с готовыми, понятными расширениями к jooml’e и менять в самой системе дизайн шаблона «под себя».
То есть нужно написать сам модуль, либо в виде расширения к joomla, c понятной пошаговой инструкцией использования, либо встроить код в существующий сайт. В обоих случаях нужно подробно описать, где и как менять цифры, означающие объем корзины, цифры, означающие объем для каждого товара, как добавлять и редактировать новые товары и объемы корзин.
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