Warning: array_keys() [function.array-keys]: The first argument should be an array in /home/kjop/domains/maxelit.ru/public_html/wp-includes/widgets.php on line 1045 Вот. Это появилось после перенесения сайта на другой домен. И в админку не заходит, пишет вот ...
Сайт для лаунж кафе
Необходимо сделать сайт для ланж кафе. Дизайн есть. С вас программирование и верстка (если что верстку могу взять на себя)
Также нужна админка, которая предполагает изменение всего что в ТЗ. Движок какой хотите.
Только постоплата. Все подробности в аську 190532397. ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ТЗ!!!
Сроки как обычно горят )
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