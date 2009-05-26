Сайт для лаунж кафе

Необходимо сделать сайт для ланж кафе. Дизайн есть. С вас программирование и верстка (если что верстку могу взять на себя)

Также нужна админка, которая предполагает изменение всего что в ТЗ. Движок какой хотите.

Только постоплата. Все подробности в аську 190532397. ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ТЗ!!!

Сроки как обычно горят )