Сайт для лаунж кафе

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт19 заявок465 просмотров

Необходимо сделать сайт для ланж кафе. Дизайн есть. С вас программирование и верстка (если что верстку могу взять на себя)

Также нужна админка, которая предполагает изменение всего что в ТЗ. Движок какой хотите.

Только постоплата. Все подробности в аську 190532397. ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ТЗ!!!

Сроки как обычно горят )

16 лет назад
marlboro_x
Кир 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Pianist
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$10
10 дней
Все шло нормально, ждал от заказчика одобрения, сроки задинамил на 2-3 дня по причине отсутствия заказчика, что было сказано исполнителю. Когда заказчик появился, он просто-напросто отказался, т.к. на сайте висели нелепые баннеры с текстовками вида "Сайт отключен за неуплату, позвонить туда-то" и т.д. причем по договоренности была ПОСТОПЛАТА и такого рода заявления просто не уместны, тогда как сайт переполнен багами и не доделан до конца. Поведение заказчика считаю абсолютно адекватным и правильным.
Кинул. Очень жостко. Сначала все было ок. Я делал сайт - человек адекватно общался и делал замечания. После изготовления мною сайта попросил выложить на хост заказчика. Сначала сопротивлялся - просил проплатить. человек написал "Здесь 100% без кидка". У меня небыло выбора и я выложил на хост. Сделал все правки, котрые просил. Ожидал оплаты - сайт потихоньку наполнялся контентом. Вот прошло больше 2-х месяцев и человек просто в игнор меня добавил. Кинул очень жостко во время отпуска, когда деньги были очень нужны. Лето пошло "коту под хвост". Опасно иметь дело с такими людьми, которые сначала улыбаются и все супер, а потом жостко кидают. Этого кидка долго не забуду. Желаю такого же отношениякак ко мне, что бы он прочувствовал как это. ап: сейчас регулярно появляется как в асе так и на сайте - отзыв не комментирует. За такое надо банить.

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Pianist
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад