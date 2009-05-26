Шифрование информации

Доброго дня! Нужна помощь в импорте/экспорте товаров в виртуамарте. версия - Joomla 1.0.15+Virtuemart 1.0.15(ВМРЕ) те, кто делал и у кого получалось помогите. Конечно же за вознаграждение. Те, кто не ...