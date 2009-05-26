Шифрование информации

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок225 просмотров

Добрый день!

Необходимо зашифровать некую информацию(к примеру email пользователя + тек. дата) в шифр размером 25 символов состоящим с цыфр и латинских букв. При обратном дешифровании необходимо получить исходную инфу в том же виде в каком подавалась на вход функции шифрования. Функции будут использоватся в php скриптах.

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PHP
16 лет назад
navaroSV
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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