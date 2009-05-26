Есть флеш галлерея на xml перевести на PHP и сделать админку результат интегрировать в Joomla работаем по системе, есть на что посмотреть, есть за что заплатить 128-474-525 ...
Социальная сеть
Вот меню пользователя, думаю из него итак все будет понятно.
==============================
Форум, несколько разделов, - основное меню
==============================
Моя страница
Мои сообщения
Мои друзья
Мои фотоальбомы
---Оценки моих фотографий
Мои плейлисты
Мои видеозаписи
Мои гости
Мои группы
==============================
Как пример можно взять однокласники и вконтакте.
Вопрос следующий: Сколько это стоит, на каком смс это можно реализовать и можно ли разбить на этапы.
Что означает разбить на этапы:
Берем весь проект и делим его на допустим 10 основных кусков, и получаем стоимость каждого куска исодя из полной стоемости...
Оплатил первый кусок получил часть того что просил... оплатил второй получил еще функционала... и т д
Проект не дешовый и сразу выложить много денек я не смогу! Именно по этому мне нужна рассрочка (куски).
Огромная просьба... предложения касаемо финансов писать в рублях!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Доброго дня! Нужна помощь в импорте/экспорте товаров в виртуамарте. версия - Joomla 1.0.15+Virtuemart 1.0.15(ВМРЕ) те, кто делал и у кого получалось помогите. Конечно же за вознаграждение. Те, кто не ...Завершен16 лет назад
- $50
Есть готовый модуль Необходимо сделать так, чтобы вовремя выбора параметров сортировки, например зольность, выдавались результаты не только с определённой зольностью, например 8, но и все те, которые имеют меньшую зольность, например ...Завершен16 лет назад
- $30
Необходимо доработать www.newagefitness.com.au, что бы все текста брались из XMLВеб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Сабж. Сроки и цена имеют значение.Завершен16 лет назад
- $15
Нужно обновить движок на сайте с joomla 1.0.15 до joomla 1.5.10 Есть созданый скриптом - мигратором дамп старой бд, от джумлы 1.0.15 , есть залитая на серв полностью новая джумла, нужно корректно установить на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть инструкция по пользованию сайтом, она в формате WORD и у нее есть в начале содержание. Нужно перевести эту инструкцию в HTML формат в сохранением стиля (курсив ,жирный и т.д.) и выставлением якорей. Т.е. чтоб ...Завершен16 лет назад
Вот банер http://tvboom.kz/style/img/gift.gif Он тут висит http://tvboom.kz/index.php 1)Нужно, чтобы при клике на него открывалась страница 2)Нужно, чтобы можно было добавлять сколько угодно гиф картинок и чтобы они менялись на сайте. А также ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
ТЗ находится во вложении В личку и асю просьба не писать, исполнителя выберу сам Оплата по факту Ваши предложения скрыты от другихВеб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $15
Консультация и помощь в БитриксеЗавершен16 лет назад