Социальная сеть

Вот меню пользователя, думаю из него итак все будет понятно.

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Форум, несколько разделов, - основное меню

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Как пример можно взять однокласники и вконтакте.

Вопрос следующий: Сколько это стоит, на каком смс это можно реализовать и можно ли разбить на этапы.

Что означает разбить на этапы:

Берем весь проект и делим его на допустим 10 основных кусков, и получаем стоимость каждого куска исодя из полной стоемости...

Оплатил первый кусок получил часть того что просил... оплатил второй получил еще функционала... и т д

Проект не дешовый и сразу выложить много денек я не смогу! Именно по этому мне нужна рассрочка (куски).

Огромная просьба... предложения касаемо финансов писать в рублях!