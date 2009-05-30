Есть флеш галлерея на xml перевести на PHP и сделать админку результат интегрировать в Joomla работаем по системе, есть на что посмотреть, есть за что заплатить 128-474-525 ...
Доработать модуль для PHP Nuke
Есть готовый модуль
Необходимо сделать так, чтобы вовремя выбора параметров сортировки, например зольность, выдавались результаты не только с определённой зольностью, например 8, но и все те, которые имеют меньшую зольность, например 7, 6 и 3.
Точyо также для всех других параметров, Сера, Влага и т.д. Кроме последнего параметра, там надо сделать наоборот, равно и больше, тоесть 8 и соответственно 9, 14, и т.д.
Срок 2 дня, оплата на третий день.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $30
Необходимо доработать www.newagefitness.com.au, что бы все текста брались из XMLВеб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Сабж. Сроки и цена имеют значение.Завершен16 лет назад
- $15
Нужно обновить движок на сайте с joomla 1.0.15 до joomla 1.5.10 Есть созданый скриптом - мигратором дамп старой бд, от джумлы 1.0.15 , есть залитая на серв полностью новая джумла, нужно корректно установить на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть инструкция по пользованию сайтом, она в формате WORD и у нее есть в начале содержание. Нужно перевести эту инструкцию в HTML формат в сохранением стиля (курсив ,жирный и т.д.) и выставлением якорей. Т.е. чтоб ...Завершен16 лет назад
Вот банер http://tvboom.kz/style/img/gift.gif Он тут висит http://tvboom.kz/index.php 1)Нужно, чтобы при клике на него открывалась страница 2)Нужно, чтобы можно было добавлять сколько угодно гиф картинок и чтобы они менялись на сайте. А также ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
ТЗ находится во вложении В личку и асю просьба не писать, исполнителя выберу сам Оплата по факту Ваши предложения скрыты от другихВеб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $15
Консультация и помощь в БитриксеЗавершен16 лет назад
Изменить облако теговВеб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть сайт mirsovetov.ru нужно сделать экспорт статей с их сайта на наш, вывод контента статей должно происходить на нашем сайте. Я знаю что у них есть поддержка RSS канала, можно через него. Указывайте пожалуйста ...Завершен16 лет назад