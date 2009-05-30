Доработать модуль для PHP Nuke

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки110 просмотров

Есть готовый модуль

Необходимо сделать так, чтобы вовремя выбора параметров сортировки, например зольность, выдавались результаты не только с определённой зольностью, например 8, но и все те, которые имеют меньшую зольность, например 7, 6 и 3.

Точyо также для всех других параметров, Сера, Влага и т.д. Кроме последнего параметра, там надо сделать наоборот, равно и больше, тоесть 8 и соответственно 9, 14, и т.д.

Срок 2 дня, оплата на третий день.

PHP
16 лет назад
ukrinternet
Евгений 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Jason_Bourne
Марк 
44 года
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$50
2 дня
Специалист хороший и очень ответственный, всё сделал вовремя и аккуратно. Настоятельно рекомендую!
Хороший заказчик. Был на связи во время работы. Оплатил вовремя. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

Jason_Bourne
Марк 
44 года
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад