Доработать модуль для PHP Nuke

Есть готовый модуль

Необходимо сделать так, чтобы вовремя выбора параметров сортировки, например зольность, выдавались результаты не только с определённой зольностью, например 8, но и все те, которые имеют меньшую зольность, например 7, 6 и 3.

Точyо также для всех других параметров, Сера, Влага и т.д. Кроме последнего параметра, там надо сделать наоборот, равно и больше, тоесть 8 и соответственно 9, 14, и т.д.

Срок 2 дня, оплата на третий день.