Сделать админку на PHP к флешке > Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок321 просмотр

Есть флеш галлерея на xml

перевести на PHP и сделать админку

результат интегрировать в Joomla

работаем по системе, есть на что посмотреть, есть за что заплатить

128-474-525

r0ya11(a)rambler_ru

JoomlaPHP
16 лет назад
r0ya11
Рой 
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Alwaysonly
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$20
2 дня
Отличный заказчик, будем рады дальнейшему сотрудничествуу!

Заявки фрилансеров

Alwaysonly
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад