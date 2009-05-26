Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок227 просмотров

Требуется доработка сайта - настройка пополнения личного счета (оплата в webmoney), добавить ротатор баннеров, поиск в админке... а также периодические изменения и дополнения в дальнейшем.

Необходимо знание php-программирования и MySQL.

p.s. Движок сайта написан под заказ.

MySQLPHP
16 лет назад
Norfin
52 года
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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