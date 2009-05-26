Приватно для frig

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка120 просмотров

Разработать систему заказов обедов в офис

Необходимо иметь возможность создавать и редактировать меню, создавать и редактировать категории, возможность выбора активных и дополнительных категорий, запрет на создание заказа после определенного времени. Вы вод информации для повара о количестве заказов определенных блюд.

16 лет назад
yugit
36 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

frig
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$60
3 дня
Как всегда великолепно и в срок выполненная работа. Продолжаем работать с Романом над еще более грандиозными планами.
Продолжается мое сотрудничество с этим заказчиком. Интересная и понятно поставленная задача, своевременная оплата, все как по маслу. Рекомендую! Приятно работать - побольше бы таких.

Заявки фрилансеров

frig
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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