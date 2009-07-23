Доработка VirtueMart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки210 просмотров

Требуется ряд доработок компонента Joomla 1.0 VirtueMart. ТЗ во вложении. Интересует стоимость и сроки, предложения без цены не рассматриваются, опыт подобной работы обязателен.

Предложения оставляйте только здесь.

Joomla
16 лет назад
maxbeat
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ivankomolin
Иван 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$120
30 дней
Отличный исполнитель! Серьезный и ответственный человек, приятен в общении, постоянно на связи. Все было сделано в точности с ТЗ, все недочеты, найденные в процессе работы, были незамедлительно устранены. Сотрудничеством доволен, будем работать еще!
Хороший заказчик. Понимает что ему нужно и четко формулирует задания. Всегда когда нужно был на связи. Платит исправно.

Заявки фрилансеров

ivankomolin
Иван 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад