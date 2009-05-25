Установка и настройка хорошего скрипта рассылок на сайт. либо вот этот посавить http://janicky.com/content/article_7.html , либо другой получше Основные требования: 1)Распределение базы е-мэйлов по категориям. 2)Возможность отправки ...
Блокировка захода на сайт с прокси
Возможно ли это? Если возможно указывайте цены, плачу всегда!!!
Или как вариант блокировка по странам
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