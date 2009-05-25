Нужно сайт для стриптиз клуба типа такого как 911club.ru только с движком и админ панелью!!! Обязательно указать срок работы и цену!!!!!!! Обращаться в ICQ 441420395
Отредактировать яваскрипт файл
Есть плагин менюшки Q TREE MENU v3.2 ( посмотреть код можно тут: http://e107.ru/download.php?view.120 ), чтобы выпадающее подменю было внутри основного списка меню, а не перекрывало его.
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