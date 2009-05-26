Добрый день. Нужно создать Интернет магазин. Дизайн есть (PSD), нужно соответственно сверстать, написать движок и систему управления, забить первоначальную информацию. Дизайн страниц и ТЗ в приложении ...
Javascript DOM checkbox
Скриптик на javaScript, чтобы корректно отмечать используемые директории каталога выведенного в виде дерева.
Есть вложенные друг в друга ul и li - суть каталог, каждый li содержит в себе чекбокс.
Пример работы: если в середине списка отмечается чекбокс, то чекаются все дочерние элементы и все родительские . если галочка снимается - то снимаются только все дочерние.
Сделать нужно независимо или на prototype.
Задача легкая. Во вложении дерево каталога + приблизительная функция которая отмечает детей.
Нужно сделать кроссбраузерно (вдруг кто не догадается=))
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $300Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Сделать несколько модулей под BigStreet CMS (http://bigstreet.ru/). Оплата - по факту, любым удобным Вам способом. Уже много раз обламывался с исполнителями, и очередной не собираюсь. И портфолио было (которое, как потом оказалось нарезано ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо поставить существующий интернет - магазин www.nahrinshop.ru на CMS Oscommerce, при этом сохранить абсолютно всю существующую функциональность. Т.е. ТЗ особо я расписывать не буду - смотрите и делайте. Переставить полностью: ...Завершен16 лет назад
ЗАДАЧА: Необходимо написать ява скрипт для следующей функции: В галерее сайта находится картинка большего размера, а под ней 4 маленьких. (см. приложение) По обеим сторонам маленьких картинок ...Завершен16 лет назад
- $10
Суть в том , что пользователь выбирает сразу несколько файлов (ctrl, shift, выделение мышью). Видел реализацию на Flash, Java. Подойдет и бесплатное готовое решение, если немного доработать.Завершен16 лет назад
Так как сама флеш-книга довольно долго подгружается, требуется создать загрузчик в любом виде с процентами загрузки. код довольно сложный, рассчитывайте свои силы.Завершен16 лет назад
Внести изменения в меню, Joomla 1.5. Сайт new-tc.ru 1) Верхнее меню в нем всё хорошо сейчас, но надо добавить подраздел, в разделе "сервисы", название "корпоративная телефония", добавить после структурированая кабельная сеть. ...Завершен16 лет назад
- $50
Нужен парсер для сайта.Задача в том чтоб скопировать музыку с других сайтов.Подробности в аське: 565247307Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
Создание робота для сайта для замены объявления на новые. нужно сделать так чтобы после выгрузки объявлений с сайта они удалялись и выпускались вновь. так-же нужен интернет близнец сайта как с полными так и с ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Будет плюсом знание framework CodeIgniter, тогда нужно написать например model или library. или наглядно показать, рассказать мне по skype или ICQ как это сделать.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад