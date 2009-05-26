Javascript DOM checkbox

Скриптик на javaScript, чтобы корректно отмечать используемые директории каталога выведенного в виде дерева.

Есть вложенные друг в друга ul и li - суть каталог, каждый li содержит в себе чекбокс.

Пример работы: если в середине списка отмечается чекбокс, то чекаются все дочерние элементы и все родительские . если галочка снимается - то снимаются только все дочерние.

Сделать нужно независимо или на prototype.

Задача легкая. Во вложении дерево каталога + приблизительная функция которая отмечает детей.

Нужно сделать кроссбраузерно (вдруг кто не догадается=))