Javascript DOM checkbox

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок288 просмотров

Скриптик на javaScript, чтобы корректно отмечать используемые директории каталога выведенного в виде дерева.

Есть вложенные друг в друга ul и li - суть каталог, каждый li содержит в себе чекбокс.

Пример работы: если в середине списка отмечается чекбокс, то чекаются все дочерние элементы и все родительские . если галочка снимается - то снимаются только все дочерние.

Сделать нужно независимо или на prototype.

Задача легкая. Во вложении дерево каталога + приблизительная функция которая отмечает детей.

Нужно сделать кроссбраузерно (вдруг кто не догадается=))

JavaScript
16 лет назад
kushedow
Глеб 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Shugaley
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
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Заявки фрилансеров

Shugaley
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад