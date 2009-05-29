Создание загрузчика для флеш-книги

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок271 просмотр

Так как сама флеш-книга довольно долго подгружается, требуется создать загрузчик в любом виде с процентами загрузки.

код довольно сложный, рассчитывайте свои силы.

16 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
16 лет назад
$15
1 день
Отлично выполнил работу, за которую другие отказывались браться. Рекомендую как профессионала и ответственного исполнителя!
Надёжный заказчик, обеспечил своевременную оплату, грамотно поставил ТЗ. Рекомендую с ним сотрудничать.)))

Заявки фрилансеров

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
16 лет назад