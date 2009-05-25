Создание робота для сайта для замены объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки160 просмотров

Создание робота для сайта для замены объявления на новые.

нужно сделать так чтобы после выгрузки объявлений с сайта они удалялись и выпускались вновь. так-же нужен интернет близнец сайта как с полными так и с ограниченными возможностями ...

16 лет назад
city99
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва

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