Разместить видео на сайте

Есть 2 avi файла:

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1. Продолжительность - 35 мин. Размер 34.2 Мб.

2. Продолжительность - 34,5 мин. Размер 40.7 Мб.

Размеры: 720 px по ширине и ~600 px по высоте.

Задача:

- Разместить их на сайте www.cont.md так, чтобы их можно было просматривать прямо со страницы (через флеш плейер).

- Сам сайт хостится на русском сервере, а смотреть видео будут исключительно из Молдовы, поэтому видео будут размещаться НЕ в каталоге с сайтом, а на другом - Молдавском хосте.

- Если понадобится конвертация роликов (например в SWF), размеры файлов НЕ ДОЛЖНЫ быть увеличены. Качество звука и самого видео должно остаться прежним.

Принимаются любые способы выполнения задачи (в разумных пределах).

Сроки: несколько часов.

Оплата WM (сразу по принятию работы).

От вас жду цену и предложения по реализации.