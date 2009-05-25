Требуется программист для модернизации скрипта такого как на medianovosti.ru или 1tizer.ru РАБОТЫ МНОГО! Опыт работы с данным скриптом ОБЯЗАТЕЛЕН!
Разместить видео на сайте
Есть 2 avi файла:
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1. Продолжительность - 35 мин. Размер 34.2 Мб.
2. Продолжительность - 34,5 мин. Размер 40.7 Мб.
Размеры: 720 px по ширине и ~600 px по высоте.
Задача:
- Разместить их на сайте www.cont.md так, чтобы их можно было просматривать прямо со страницы (через флеш плейер).
- Сам сайт хостится на русском сервере, а смотреть видео будут исключительно из Молдовы, поэтому видео будут размещаться НЕ в каталоге с сайтом, а на другом - Молдавском хосте.
- Если понадобится конвертация роликов (например в SWF), размеры файлов НЕ ДОЛЖНЫ быть увеличены. Качество звука и самого видео должно остаться прежним.
Принимаются любые способы выполнения задачи (в разумных пределах).
Сроки: несколько часов.
Оплата WM (сразу по принятию работы).
От вас жду цену и предложения по реализации.
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