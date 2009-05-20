Модернизация скрипта такого как на medianovosti.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки285 просмотров

Требуется программист для модернизации скрипта такого как на medianovosti.ru или 1tizer.ru

РАБОТЫ МНОГО!

Опыт работы с данным скриптом ОБЯЗАТЕЛЕН!

16 лет назад
nubber
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров