Текущая задача: разработка системы управления контекстной рекламой.

Обозначенная мной цена – ближе к нижней планке.

Эта задача – не разовая, мне выгодно постоянное сотрудничество и "погружение в тему".

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА 3Ю и 4Ю СТРОЧКИ С КОНЦА ТЕКСТА.

Искомый человек:

- любит и хорошо умеет(!!!) программировать в WEB

- самостоятелен (ориентируйтесь на то, что подробного ТЗ – не будет) и самообучаем (надо будет разбираться в чужом API)

- отвечает за то, что сказал (с любыми отмазками типа "надо было уехать", "сгорел винчестер", "давно не программировал" будет послан сразу и далеко)

- делает больше/лучше, чем его просят

По условиям работы:

- предоплаты не будет

- будет регулярная отчетность о ходе работ

- по срокам – называть будете вы, и отвечать за то что назвали – тоже. Дедлайны маловероятны

- где будете находитесь и будете работать – неважно

- важно, чтобы были на связи – интернет, мобильный телефон

- оплата по факту может быть выше оговоренной – если работали по написанным здесь правилам и получили хороший результат

Как начать работать:

- постучаться в ICQ/Skype (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

- прислать ссылку на портфолио/резюме (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

- задать все интересующие вас вопросы по проекту

- обозначить план работ, цену