Требуется поставить систему поиска и модуль интернет-магазина на сайт shina-98 ru также как на shintrest ru Прошу писать на прямую pvr @ spdk.ru, для оперативности
Разработка системы управления контекстной рекламой
Текущая задача: разработка системы управления контекстной рекламой.
Обозначенная мной цена – ближе к нижней планке.
Эта задача – не разовая, мне выгодно постоянное сотрудничество и "погружение в тему".
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА 3Ю и 4Ю СТРОЧКИ С КОНЦА ТЕКСТА.
Искомый человек:
- любит и хорошо умеет(!!!) программировать в WEB
- самостоятелен (ориентируйтесь на то, что подробного ТЗ – не будет) и самообучаем (надо будет разбираться в чужом API)
- отвечает за то, что сказал (с любыми отмазками типа "надо было уехать", "сгорел винчестер", "давно не программировал" будет послан сразу и далеко)
- делает больше/лучше, чем его просят
По условиям работы:
- предоплаты не будет
- будет регулярная отчетность о ходе работ
- по срокам – называть будете вы, и отвечать за то что назвали – тоже. Дедлайны маловероятны
- где будете находитесь и будете работать – неважно
- важно, чтобы были на связи – интернет, мобильный телефон
- оплата по факту может быть выше оговоренной – если работали по написанным здесь правилам и получили хороший результат
Как начать работать:
- постучаться в ICQ/Skype (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
- прислать ссылку на портфолио/резюме (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
- задать все интересующие вас вопросы по проекту
- обозначить план работ, цену
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