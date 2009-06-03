Импорт данных из файлов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен14 заявок316 просмотров

1. Необходимо написать парсер который вытаскивает данные из четырех файлов и запихивает их в одну таблицу

a. Razdel.txt файл разделов, состоит из кода раздела и имени раздела

БРУСЧАТК_139482|ЖБИ, кирпич, цемент, инертные материалы

b. Paragraph.txt файл подразделов, состоит из кода параграфа(подраздела) имени подраздела и раздела к которому относится подраздел

УСЛУГИРА_478881|Продукция|МЕТАЛОПР_429243

c. Gd_sd.txt файл продукции, состоит из кода порядковый номер, наименование, цена, кода компании, и кода подраздела

0000000003|АЖУР. РЕШ.ЗАБОРЫ ОТ ПРОСТ. ДО ХОЛОДНОКОВАНЫХ, МУС.БАКИ, СТЕЛЛАЖИ И ДР.МЕТ.ИЗДЕЛИЯ||К45625|УСЛУГИРА_478881

d. Cl_sd.txt файл компаний состоит, из кода компани, наименовании компании, адреса

К45625|К"АНГАРА|г.Чебоксары, Чехова ул., д.5, тел. (8352) 67-59-64.|||

Парсинг необходимо начинать с конца т.е с файла Cl_sd.txt, если например на какомпе этапн осутствуют данные эти данные не надо писать в таблицу

Вот поля таблицы

Id, section, paragraph, name, price, company, сontacts, data

Ид , раздел, параграф, наименование продукции, цена, наименование компании, контакты, дата размещения

Когда данные импортируются из файлов в таблицу им всем присваивается дата импорта, далее если импортируются новые данные из новых файлов им присваивается новая дата.

Далее если в ходе повторного импорта обнаруживается совпадение наименовании компаний необходимо все данные заново обновить

Далее спустя год, отсчитывая по дате данные автоматически должны удаляться

Так же необходимо доработка поиска.

Данный скрипт необходимо реализовать для движка cotonti.

16 лет назад
tvoy
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

free-lancer
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
18 отзывов
16 лет назад
$25
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
dikgenius
Дмитрий 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$50
2 дня
Исполнитель выполнили все, что я просил, недочеты, которые появлялись в ходе работы, своевременно исправлял. Могу рекомендовать для дальнейшего сотрудничества с ним.
Приятно работать с заказчиком, всегда в сети и уточнял что нужно сделать. Оплата по факту. Будем работать дальше.

Заявки фрилансеров

free-lancer
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
18 отзывов
16 лет назад
dikgenius
Дмитрий 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Выпадающее подменю

    $10

    Нужно для сайта на движке Е107 переделать плагин менюшки Q TREE MENU v3.2 ( скачать и посмотреть код можно тут: http://e107.ru/download.php?view.120 ), чтобы выпадающее подменю было внутри основного списка меню, а не перекрывало его.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Отредактировать скрипт

    $15

    Нужен программист знающий скрипт goldcoders Нужно отредактировать скрипт . Обращайтесь только те,кто знаком с этим скриптом. Писать только в Асекью, после 22.00 по Москве. ICQ#: 360-851-149

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash player. аналог youtube

    Необходимо написать флеш плеер такой же как youtube, кнопка play/pause, полоса для прокрутки, текущая позиция (мин.сек) всего длительность ролика, звук, полноэкранный режим. Других опций не надо. Плеер затем будет встраиваться в tube сайт. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка движка сайта-каталога

    Необходимо разработать движок сайта-каталога для елементов имеющих ряд свойств (подобие - menu.ru). Авторизация пользователей, обмен сообщениями, рейтинг (вычставление оценок) элементов, отзывы, яндекс.карты, поиск. Верстка основных страниц есть. Есть основная часть базы. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Адаптация и небольшая доработка флеш шаблона

    Есть флеш шаблон, с выводом всех материалов через xml. надо подобрать подобные шрифты под кириллицу, изменить разбивку внутренней страницы, сделать возможность увеличения превьюх картинок (просмотр картинок целиком) templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=23969&amp;pr_code=701y11Rc108VgkwSaarb1Qp4Mk93Ad

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Редактирование 20 тем Wordpress

    $20

    Даю 20 стандартных тем в архиве для Wordpress, их нужно будет отредактировать. Готовый результат также в архиве прислать на емейл. Проверяю - если есть доработки - говорю, переделываете - оплачиваю. Как и что редактировать ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Скрипт сайта знакомств + смс биллинг

    $250

    Требуется уже ГОТОВОЕ решение для сайта интим знакомств с смс биллингом. Примеры sexinrussia.ru, tolkosex.com Ссылки на примеры отправляйте в личку. Сразу указывайте цену. Если основан на коммерческом/бесплатном движке, пишите название движка.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад