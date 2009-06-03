Нужно для сайта на движке Е107 переделать плагин менюшки Q TREE MENU v3.2 ( скачать и посмотреть код можно тут: http://e107.ru/download.php?view.120 ), чтобы выпадающее подменю было внутри основного списка меню, а не перекрывало его.
Импорт данных из файлов
1. Необходимо написать парсер который вытаскивает данные из четырех файлов и запихивает их в одну таблицу
a. Razdel.txt файл разделов, состоит из кода раздела и имени раздела
БРУСЧАТК_139482|ЖБИ, кирпич, цемент, инертные материалы
b. Paragraph.txt файл подразделов, состоит из кода параграфа(подраздела) имени подраздела и раздела к которому относится подраздел
УСЛУГИРА_478881|Продукция|МЕТАЛОПР_429243
c. Gd_sd.txt файл продукции, состоит из кода порядковый номер, наименование, цена, кода компании, и кода подраздела
0000000003|АЖУР. РЕШ.ЗАБОРЫ ОТ ПРОСТ. ДО ХОЛОДНОКОВАНЫХ, МУС.БАКИ, СТЕЛЛАЖИ И ДР.МЕТ.ИЗДЕЛИЯ||К45625|УСЛУГИРА_478881
d. Cl_sd.txt файл компаний состоит, из кода компани, наименовании компании, адреса
К45625|К"АНГАРА|г.Чебоксары, Чехова ул., д.5, тел. (8352) 67-59-64.|||
Парсинг необходимо начинать с конца т.е с файла Cl_sd.txt, если например на какомпе этапн осутствуют данные эти данные не надо писать в таблицу
Вот поля таблицы
Id, section, paragraph, name, price, company, сontacts, data
Ид , раздел, параграф, наименование продукции, цена, наименование компании, контакты, дата размещения
Когда данные импортируются из файлов в таблицу им всем присваивается дата импорта, далее если импортируются новые данные из новых файлов им присваивается новая дата.
Далее если в ходе повторного импорта обнаруживается совпадение наименовании компаний необходимо все данные заново обновить
Далее спустя год, отсчитывая по дате данные автоматически должны удаляться
Так же необходимо доработка поиска.
Данный скрипт необходимо реализовать для движка cotonti.
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